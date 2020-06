Covid - 19 - Macky Sall s'isole, Macron annule son séjour au Sénégal, Bamba Ndiaye touché

Même si Aymérou Gningue dédramatise en estimant qu'à "l'Assemblée nationale, toutes les mesures du protocole ont été respectées depuis le début", cela n'empêche pas aussi que les contacts de la députée Yéya Diallo soient mis en observation.

En effet, au moins trois ministres et 40 députés sont suivis pour plus de prudence. Macky Sall, qui était en contact avec Yéya Diallo a été contrôlé négatif, mais ce dernier a décidé de s'auto mettre en quarantaine, comme l'a fait Aly Ngouille Ndiaye.



Macron annule son voyage



Le Président français qui devait séjourner mardi prochain au Sénégal, a finalement annulé le voyage, après la mise en quarantaine de on homologue. Sans l'air d'y toucher, le virus étale ses tentacules partout au Sénégal.





































leral