Covid-19 : Nouvelles révélations sur le Pr Didier Raoult

Docteur Cheikh Sokhna, Directeur de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) fait des révélations exclusives sur le Pr Didier Raoult, l'infectiologue qui veut vaincre le coronavirus par la chloroquine, dans les colonnes de L'Observateur.

"Né en 1952 à Dakar, au Sénégal, Raoult est parti à l'âge de 9 ans pour revenir par la suite en 2008. Il porte le Sénégal dans son cœur. Depuis 2008, il vient chaque année pour un séjour d'une semaine. La dernière fois, c'était en octobre et nous sommes allés ensemble au parc de Niokolo-Koba pour récolter des selles de singe afin de voir si ces singes ont des bactéries résistantes. Nous avons beaucoup de projets ensemble. Nous avons mis en place des "Points of care". Ce sont des laboratoires de diagnostics rapides dans deux villages de la région de Fatick. Nous avons mis en place à l'hôpital Principal de Dakar un appareil de spectrométrie de masse, qui s'appelle Malditof. C'est un appareil qui permet de diagnostiquer et d'identifier les bactéries et l'hôpital l'utilise depuis 2012", a révélé le Dr Sokhna.

Le spécialiste de maladies infectieuses et tropicales d'ajouter : "En 2017, il est venu avec sa femme au Sénégal". Quid de son tempérament ? "Raoult est très humain. C'est son caractère scientifique. Souvent, dans les comités scientifiques, il démissionne car il ne se laisse pas faire", fait-il savoir.