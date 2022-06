Covid-19 : Trois nouveaux cas positifs dont un importé

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé ce vendredi trois nouveaux cas de coronavirus sur 755 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,39%.



Il s’agit d’un cas importé enregistré à l’Aéroport international de Blaise Diagne et de deux cas issus de la transmission communautaire répertoriés dans le département de Dakar, précise le bulletin du ministère de la Santé et de l’Action sociale consacré sur l’évolution de l’épidémie au Sénégal.







La même source signale que trois patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et qu’aucun décès n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures.



Aucun cas grave n’est pris en charge dans les services de réanimation et les autres patients hospitalisés est jugé stable.



A ce jour, le Sénégal a enregistré officiellement 86.150 cas de Covid-19, dont 84.169 guéris, contre 1967 décès et 13 sous traitement



Au total, 1. 483.024 personnes ont été vaccinées depuis le lancement en février 2021 de la campagne de vaccination sur tout le pays, indique le ministère de la Santé et de l’Action sociale.