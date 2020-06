Covid-19 : Trois régions concentrent 92% des cas

Certaines régions paient un plus lourd tribut face à la pandémie du coronavirus. C'est le cas des régions de Dakar, Diourbel et Thiès. Le Président Macky Sall, lors de son adresse à la nation, ce lundi, a fait le point sur la situation. Selon lui, il convient de redoubler de vigilance et d’effort pour arrêter la propagation de la maladie.



« A l’échelle nationale, les statistiques montrent que les principaux foyers de la pandémie sont essentiellement localisés dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès, qui concentrent 92% des cas de contamination. Le département de Dakar à lui seul totalise 54% des cas recensés sur l’ensemble du territoire national.



Dans ces trois régions, il convient donc de redoubler de vigilance et d’effort pour arrêter la propagation de la maladie en intensifiant les campagnes de proximité », a-t-il soutenu.

















































seneweb