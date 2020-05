Covid-19 à Fatick: Le gouverneur «confine» la commune de Diakhao-Sine

Les populations de la commune de Diakhao-Sine, une localité du département de Fatick, seront confinées afin de permettre de répertorier toutes les personnes contacts du patient qui y a été positif au coronavirus, dimanche, rapporte Aps. Qui informe que l’annonce a été faite par le gouverneur de la région, Seynabou Guèye, à l’issue d’une réunion d’évaluation avec des membres du comité régional de gestion des épidémies.



Elle a indiqué qu’en réponse à la détection d’un cas positif de Covid-19 dans la région, des «mesures fortes» ont été prises, «dont le confinement des populations de Diakhao».





Elle dit: «Les entrées et les sorties de la commune de Diakhao sont suspendues, le temps de répertorier tous les cas contacts de ce patient positif».



«Après cette étape, a-t-elle informé, nous allons voir quelles mesures prendre. Mais, pour le moment, nous confinons la commune de Diakhao et sécurisons la maison du patient testé positif, sa famille et ses proches», a-t-elle souligné.



Le gouverneur de la région de Fatick précise que ce confinement «vise à circonscrire la propagation de la maladie, mais aussi à éviter une contamination des autres communes du département de Fatick ou de la région».

































seneweb