Covid-19 à Kaolack : Un nouveau décès au CTE

La région de Kaolack avait connu une sorte d'accalmie depuis plus de 05 jours. Mais voilà qu'un énième décès vient d'être annoncé au Centre de Traitement des Épidémies de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.



Ce qui porte la liste à 25 personnes ayant perdu la vie du fait du Coronavirus. Actuellement, Kaolack en est à 244 cas positifs, 134 guéris et 25 décédés. Dans la foulée, l'on nous apprend également que la région de Kaffrine a enregistré aujourd'hui un nouveau cas communautaire après être passée au vert depuis plus de 2 semaines...