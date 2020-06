Covid-19 à Kolda : Plus que 3 patients sous traitement…

Plus que trois patients sous-traitement sur les 70 initialement internés au centre de traitement et d’isolement au coronavirus de l’hôpital régional. Ce sont en tout 67 guéris qu’a enregistrés ce centre de traitement. Et depuis plus de 15 jours aucun cas positif à la covid-19 n’a été enregistré, d’après la région médicale.



Pour rappel, tous les cas de la région sont issus du département de Vélingara considéré comme l’épicentre du virus dans la région. Actuellement, la cité religieuse de Médina Gounass épicentre du virus à son tour dans ce département, tend vers le vert.



Si ces statistiques se confirment, de cette situation pourrait découler le redémarrage de l’économie locale, souvent rurale, avec les marchés hebdomadaires.



Les départements de Kolda et de Médina Yoro Foula sont jusque-là épargnés par la maladie...