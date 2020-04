Covid-19 à Louga : 18 personnes déclarées guéries sur 30 cas positifs (médecin-chef)

Face à la presse locale, le médecin-chef de la région médicale de Louga a fait le point de la situation de la pandémie du Covid-19 dans la capitale du Ndiambour.

"18 des 30 patients testés positifs au coronavirus ont été déclarés guéris, 01 décès et 11 personnes sont sous traitement dans les hôpitaux de Dalal Diam et Diamniadio" selon le docteur Cheikh Sadibou Senghor. Il a fait savoir que sur les 100 prélèvements réalisés sur des personnes suspectées, entre lundi et mardi, les 67 sont revenus négatifs et le reste des résultats est attendu dans les prochaines heures. Docteur Senghor a révélé que pour le moment, 169 personnes sont mises en quarantaine. Ces dernières étaient en contact avec le septuagénaire Djiby Sow, le premier patient décédé du Covid-19.

Le gouverneur de la région a appelé les populations à plus de vigilance. Eladji Bouya Amar demande à tester toute personne qui réussit à entrer dans la région de manière clandestine.