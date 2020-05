Covid-19 à Louga : Les résultats de 45 tests connus

La capitale du Ndiambour n'a pas enregistré de nouveaux cas de Covid-19, ce dimanche 3 mai 2020. En effet, sur 46 prélèvements dont 15 restants d'hier et 31 nouveaux tests, tous les résultats sont, aujourd'hui, revenus négatifs, informent les autorités médicales locales. Qui précisent que tous sont des cas contacts suivis dans les différents lieux de confinement.



A signaler qu'à ce jour, Louga est à 31 cas confirmés de coronavirus dont 22 guéris, un décès et huit patients encore sous traitement entre les centres de Louga et de Diamniadio.