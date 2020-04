Covid-19 à Thiès : Le vieux décédé était un Imam

On en sait un peu plus sur l'identité du huitième décès du Covid-19 qui a succombé, ce samedi, vers 11h, à Thiès. D'après Libération, il s'agit de L. Cissé, un vieux âgé de 88 ans, domicilié au quartier "Bountou dépôt" où il était imam dans une mosquée.



En raison de son âge avancé, le "protocole-covid" a été appliqué à la suite du décès. Les prélèvements post mortem ont révélé qu'il était décédé du coronavirus et 86 personnes ont été mises en quarantaine. Parmi elles, un agent de santé qui suivait le malade depuis 10 jours. En plus de ce décès, Thiès a eu un nouveau cas à savoir un condisciple du talibé contaminé.