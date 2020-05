Covid-19 à Touba : 3 cas positifs dont 1 cas communautaire et 4 patients guéris

La ville sainte de Touba a enregistré, ce dimanche 3 cas positifs de coronavirus. Il s’agit de deux (2) cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et d’un (1) cas issu de la transmission communautaire. 4 patients au Centre de traitement des épidémies (Cte) de Darou Marnane (Touba) ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Mais il y a d’accalmie à Mbacké, Bambey et Diourbel. Car ces districts n’ont pas enregistré de cas positif depuis quelques jours