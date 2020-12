Covid-19 à l'Assemblée nationale : Le message de Sonko

L'Assemblée nationale est touchée par la Covid-19. Cependant, les travaux en plénière se poursuivent à huit clos et depuis hier les budgets des ministères sont votés sans débats.



C'est dans cette perspective que le leader du Pastef, Ousmane Sonko après avoir rendu hommage à la députée Marie Louise Diouf, décédée hier, des suites de la maladie à coronavirus, a adressé un message de solidarité à ses collègues.



Par ailleurs, il a tenu à rassurer les Sénégalais et lance un appel à l'État du Sénégal.



"À la suite du rappel à Dieu de notre collègue parlementaire Marie Louise Diouf, nous nous inclinons devant sa mémoire et présentons nos condoléances attristées à sa famille biologique, à sa famille parlementaire de Bby, à l'ensemble des parlementaires et au personnel de l'Assemblée.

Nous témoignons également notre entière solidarité aux collègues atteints par le virus de la covid-19 et prions pour leur prompt rétablissement.

Nous exprimons aussi nos vives préoccupations face à cette recrudescence du virus, traduite par l'augmentation exponentielle des cas.

Nous assurons les Sénégalais contaminés de toute notre solidarité et appelons nos concitoyens à beaucoup plus de vigilance en continuant à adopter les mesures barrières indiquées par les autorités sanitaires.

Nous appelons l'Etat à une prompte réaction en prenant toutes les mesures idoines de sécurisation des populations, en communiquant davantage sur les mesures barrières et en dotant les services sanitaires compétents de tous moyens nécessaires pour prévenir et contrôler l'infection et prendre en charge, dans les meilleures conditions, les concitoyens affectés", a posté le leader de Pastef sur sa page Facebook.