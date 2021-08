Covid-19 : comment les cliniques privées se sont sucrées sur le dos des malades avec l’oxygène médical

Dans sa parution de ce jeudi, ‘’SourceA’’ a mené une enquête sur le prix des bouteilles d’oxygène qui sont devenues une denrée très prisée, en cette période de pandémie de Covid-19.



Mais le journal a constaté que les structures privées, qui s’activent dans la commercialisation de ces bouteilles d’oxygène et les hôpitaux privés, se sont bien sucrés sur le dos des malades, avant que le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ne vienne sauver ces derniers.



La preuve, expliquent nos confrères, avant la pandémie de Covid-19, le prix des bouteilles d’oxygène variait entre 47 mille et 48 mille.



C’est, en effet, la somme que devait débourser toute structure sanitaire, qu’elle soit dans le privé ou dans le public, pour se procurer une bouteille d’oxygène.



Mais, précise le journal, avec l’apparition de la pandémie, le prix est monté jusqu’à 90 000 F Cfa.



















Actusen