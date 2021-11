Covid-19 : en Belgique, fermeture des discothèques et couvre-feu à 23h pour les bars et restaurants

Belgique : fermeture des discothèques

La Belgique a annoncé de nouvelles mesures pour endiguer une flambée de contaminations au Covid-19. Parmi celles-ci, l'interdiction des réceptions privées en intérieur, excepté les mariages et les funérailles ; la fermeture des bars et restaurants dès 23h00 avec obligation pour les clients d'être assis et pas plus de six par table. Les discothèques, en revanche, subissent un coup d'arrêt, comme l'a confirmé le Premier ministre Alexander De Croo :



"Les discothèques et les dancings devront malheureusement à nouveau fermer leurs portes et j'estime tout à fait que c'est un message dur. Un message dur après la solution qu'on pensait avoir trouvée la semaine passée, nous savons que c'est un message très négatif mais nous voulons aujourd'hui vraiment éviter que trop de personnes soient trop près les unes des autres."



Pays-Bas : fermeture des commerces non-essentiels à 17h00

Les mesures sont renforcées également aux Pays-Bas où sont recensées comme en Belgique près de 20 000 nouvelles contaminations quotidienne, ce qui engendre de fortes pressions sur les hôpitaux. Les bars, restaurants et autres commerces non-essentiels devront fermer leurs portes dès 17 heures à compter de dimanche. Des mesures dénoncées vivement par une partie de la population.



Espagne : le pass sanitaire obligatoire se généralise

La situation épidémique est moins dégradée en Espagne, mais les autorités serrent tout de même la vis pour ne pas se laisser déborder par une vague de contaminations. L'usage du pass sanitaire, jusqu'ici limité, se généralise et devient obligatoire dans de nombreuses régions pour rentrer dans les bars, restaurants, salles de sport ou les maisons de retraite. La Catalogne a dû retarder cette mesure en raison de problèmes informatiques dus à la fortes demande de pass sur Internet.



Portugal : le retour à la réalité

Enfin le Portugal, qui avait supprimé la plupart des restrictions à la fin de l'été après avoir atteint ses objectifs de vaccination, va réintroduire certaines mesures à compter de mercredi suite à une augmentation de cas de Covid-19. A Lisbonne, certains anticipent notamment un retour au télétravail et redoutent les conséquences pour l’économie locale.