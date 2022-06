Covid-19 en France : les cas positifs bondissent, le port du masque préconisé dans les transports

La France est touchée comme d'autres pays européens par une septième vague de Covid-19. Et les contaminations grimpent de semaine en semaine : le nombre de nouveaux cas positifs a bondi à 147 248, soit 54 % de plus qu'il y a une semaine, ont rapporté mardi 28 juin les autorités sanitaires.



Il s'agit du plus haut niveau de contamination diagnostiquée depuis la fin avril. Il y a sept jours, Santé publique France rapportait quelque 95 000 cas positifs. Et 35 000 cas quotidiens pour le mardi 31 mai, il y a un mois.



Au total, 15 496 malades du Covid-19 étaient hospitalisés mardi, contre 14 333 une semaine plus tôt. Parmi eux, 898 étaient pris en charge dans les services de soins intensifs, contre 841 il y a une semaine.



Face à ce rebond épidémique, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a appelé mercredi les voyageurs à porter de nouveau le masque dans les gares et les trains même si ce n'est pas obligatoire.



"On est complètement dans la logique d'une vive recommandation, à la fois pour nos personnels comme pour les voyageurs, de porter le masque", a-t-il déclaré sur France Inter. "On voit bien qu'il y a un rebond de l'épidémie […]. Porter le masque dans les gares, porter le masque dans les trains, je pense que c'est la meilleure façon de se protéger".



"Il faut protéger nos personnels, il faut protéger nos voyageurs", a déclaré le PDG. "Il n'y a pas d'obligation", a reconnu Jean-Pierre Farandou. "On fait appel au sens civique des gens."



La Première ministre, Élisabeth Borne, a demandé mardi aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", en particulier "les transports en commun".



Ces "recommandations", sans "caractère obligatoire", interviennent alors que le taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 "a doublé en une semaine sur la quasi-totalité du territoire métropolitain et dans l'ensemble des classes d'âge de la population", selon Matignon.



L'Europe connaît actuellement une septième vague de Covid-19, qui s'explique en grande partie par l'échappement immunitaire des nouveaux variants, c'est-à-dire une forte capacité à résister aux protections induites par la vaccination et les précédentes infections.