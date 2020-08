Covid-19 : hausse de cas record depuis mai en France, le port du masque étendu à Paris

Selon ces chiffres, 3 310 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés, ainsi que 17 nouveaux foyers de cas ("clusters"). Mais la hausse des tests réalisés actuellement ne suffit pas à expliquer cette hausse car le taux de tests positifs continue lui aussi d'augmenter à 2,6%.



Si le nombre de personnes en réanimation reste à peu près stable (376 samedi), les autorités multiplient les mesures préventives.



Déjà obligatoire dans certaines rues de Paris, l'obligation du port du masque à l'extérieur s'étend désormais à des quartiers entiers de la capitale française, dont le quartier du Louvre, le quartier latin et les Champs-Elysées.



Une mesure qui divise les touristes. "Je ne pense pas que lorsque vous marchez seul dans la rue, vous devriez en porter un. Dans les transports publics ou dans les magasins, oui, mais le porter constamment quand on se promène seul, je ne suis pas d'accord avec ça", dit cette touriste française en visite à Paris.





"Nous savons que certains pays ont réussi à contenir le virus parce qu'ils sont très stricts sur les règles. Je suis plutôt favorable à l'obligation de porter un masque en public quand on regarde le nombre de décès. Il est difficile de le porter par cette chaleur. Mais c'est pour tout le monde, pour les plus fragiles d'entre nous, donc je pense que les rendre obligatoires partout est une bonne chose", souligne cette autre touriste.



Toujours à Paris, le préfet a également interdit les rassemblements de plus de dix personnes si les gestes barrières ne sont pas garantis.



La France compte désormais 30 409 personnes décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont 19 904 en établissements hospitaliers, selon Santé Publique France.