Covid-19: l'Europe renforce son dispositif pour faire face à une deuxième vague

Plus question d’être pris de court une deuxième fois par le coronavirus car presque partout en Europe, les chiffres parlent d’eux-mêmes et ils sont très inquiétants. Le nombre de personnes infectées augmente jour après jour.



Alors pour tenter d’endiguer l’épidémie, plusieurs grandes villes européennes renforcent leur dispositif anti-Covid. À Bruxelles, en Belgique, cafés et bars ont fermé jeudi. Leur rideau restera baisser pendant un mois. Berlin et Francfort prennent également des dispositions, les deux villes allemandes instaurent un couvre-feu.



Les Polonais ont désormais obligation de porter un masque dans l’espace public, de même que les Italiens, et gare aux contrevenants : Rome met en place une amende qui peut atteindre les 1 000 euros.



De leur côté, les autorités espagnoles livrent une bataille contre le coronavirus mais aussi une bataille judiciaire. Après avoir confiné partiellement la capitale et sa région, un tribunal madrilène a invalidé cette décision. Madrid est l’une des villes européennes les plus touchées par le virus.



Il y a aussi la Russie, le pays atteint des records de nouvelles contaminations quotidiennes. Le niveau est équivalent au pic du mois de mai dernier.