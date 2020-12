Covid-19 : l'Italie se reconfine pour les fêtes de fin d'année

L'Italie va se reconfiner pour les fêtes de fin d'année, dans l'espoir d'éviter un nouveau rebond des contaminations au Covid-19. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, dont le pays est l'un des plus durement touchés par la pandémie qui y a fait plus de 68 000 morts, a annoncé vendredi 18 décembre un nouveau confinement du 21 décembre au 6 janvier. "Nos experts craignent que la courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a justifié le chef de l'exécutif.



Pendant cette période, il sera interdit de voyager d'une région à l'autre sans motif de santé ou professionnel impérieux. Le commerce de détail, dont les bars et restaurants, sera fermé. En théorie, une seule sortie par foyer et par jour sera tolérée. Les célébrations religieuses seront autorisées jusqu'à 22 heures. Des allègements sont toutefois prévus certains jours.



Giuseppe Conte a concédé que les autorités n'avaient ni les moyens ni la volonté de contrôler le respect des mesures de confinement à domicile. Mais il a demandé aux Italiens de respecter la limite de deux invités adultes.



Vaccination fin décembre en UE



Alors que les États-Unis ont donné vendredi soir leur feu vert à un deuxième vaccin, celui de Moderna, dans l'UE, la vaccination devrait débuter les 27, 28 et 29 décembre, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



L'Agence européenne des médicaments se penchera lundi sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech qui devrait être autorisé dans les deux jours par la Commission. L'examen, et la possible autorisation, du vaccin Moderna a été avancé d'une semaine, au 6 janvier.



Le Premier ministre slovaque, Igor Matovic, a annoncé vendredi avoir été testé positif au Covid-19 ; une semaine après avoir assisté à un sommet de l'UE à Bruxelles. On soupçonne que ce soit lors de ce sommet que le président français Emmanuel Macron ait contracté le virus, ce qui a poussé certains dirigeants européens et de hauts responsables français qui l'avaient rencontré à s'isoler.



Le président du Conseil européen Charles Michel et les chefs des gouvernements portugais, Antonio Costa, espagnol, Pedro Sanchez (testé négatif) et luxembourgeois, Xavier Bettel, se sont mis en quarantaine par précaution après avoir rencontré Emmanuel Macron.





Nouvelle variante du virus



En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé vendredi qu'une nouvelle variante du coronavirus, la "501.V2", avait été détectée, ce qui pourrait expliquer la virulence de la deuxième vague de contamination qui frappe le pays, et notamment les patients plus jeunes et sans antécédents médicaux. Tous les éléments "indiquent fortement que la deuxième vague que nous traversons est portée par cette nouvelle variante", a indiqué dans un communiqué le ministre de la Santé, Zweli Mkhize.



Ailleurs en Afrique, le Mali a annoncé vendredi la fermeture des écoles, bars, restaurants et de certains commerces, et un couvre-feu de 21 heures à 9 heures est entré en vigueur en République démocratique du Congo.



La pandémie a fait au moins 1,66 million de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi. Derrière les États-Unis, le Brésil est le pays le plus endeuillé avec 185 650 morts et 7,1 millions de cas. L'Inde a dépassé samedi le seuil des 10 millions de cas pour 145 136 morts.