Covid-19 : l'épidémie rebondit en Chine, l'Europe rouvre ses frontières

La contamination au Covid-19 repart à la hausse en Chine. Après plusieurs nouveaux cas annoncés samedi, les autorités ont enregistré, dimanche 14 juin, 57 nouveaux cas confirmés en 24 heures, dont 36 à Pékin, le plus haut chiffre quotidien depuis avril.



Une nouvelle inquiétante pour le reste du monde qui redoute une seconde vague de l'épidémie, et alors que la pandémie continue à faire rage en Amérique latine.



Grâce à de stricts contrôles, au port du masque et aux opérations de confinement, l'épidémie était sous contrôle en Chine, où est apparu le coronavirus l'an dernier à Wuhan.



Mais un nouveau foyer de contamination a été détecté dans le sud de Pékin au marché de gros de Xinfadi, qui vend notamment de la viande, du poisson et des légumes. Une découverte qui a entraîné samedi le confinement de 11 zones résidentielles des environs.



"Les gens ont peur", a raconté un vendeur de fruits et légumes à l'AFP sur un autre marché de la ville. "Les bouchers ont été obligés de fermer. Cette maladie est vraiment effrayante".



Retour de la libre circulation dans les pays de l'Union européenne



Ce regain d'inquiétude en Chine intervient alors qu'en Europe, où la maladie est en net recul, l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce rétablissent lundi matin la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne. L'Autriche fera de même lundi à minuit.





En France, le président Emmanuel Macron prononce dimanche soir une allocution solennelle, alors que les appels à accélérer le processus de déconfinement se sont multipliés ces derniers jours dans le pays. Le coronavirus y a fait 29 398 morts, mais le nombre de malades ne cesse de baisser.



En Italie, qui a rouvert ses frontières depuis le 3 juin, deux nouveaux foyers de coronavirus ont été détectés ces derniers jours à Rome, l'un dans un hôpital, l'autre dans un immeuble squatté.



Tout comme en Iran, dont le président Hassan Rohani a reproché samedi à ses concitoyens le faible respect des consignes sanitaires destinées à faire face au nouveau coronavirus.



Au total, le Covid-19 a fait plus de 427 000 morts et contaminé plus de 7,7 millions de personnes sur la planète, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.