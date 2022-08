Covid-19: la Chine ferme le plus grand marché d'électronique au monde à Shenzhen

Les autorités de Shenzhen, dans le sud de la Chine, ont annoncé lundi la fermeture provisoire du plus grand marché au monde de produits électroniques, dans le quartier de Huaqiangbei, ainsi que de 24 stations de métro par crainte d'une multiplication des contaminations par le coronavirus responsable du COVID-19 dans cette ville de 18 millions d'habitants.



Trois grands bâtiments de ce vaste quartier, où des milliers de grossistes vendent tout un éventail de produits allant des puces électroniques aux pièces pour smartphones, resteront fermés jusqu'au 2 septembre.



Vingt-quatre stations de métro ont en outre été fermées dans les quartiers de Futian et Luohu, dans le centre de la ville.



Les autorités sanitaires de Shenzhen, l'un des principaux pôles de haute technologie en Chine, ont fait état lundi de neuf cas symptomatiques de contamination par le coronavirus et de deux cas asymptomatiques au cours des tests pratiqués la veille.