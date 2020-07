Covid-19 : la France a franchi le cap des 30 000 morts

Cette annonce intervient alors que l'agence sanitaire Santé publique France a relevé une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2" en France métropolitaine et que les autorités ont appelé vendredi à "la vigilance" face au risque d'une deuxième vague de l'épidémie.



Mais en dépit de ces avertissements, il y a de moins en moins de malades du Covid-19 en réanimation dans les hôpitaux français ; leur nombre a baissé à 496 personnes (- 16 en 24 heures).



Environ 7 000 personnes restent hospitalisées pour une infection au Covid-19, avec 136 nouvelles admissions enregistrées en 24h.



Au niveau géographique, les régions les plus touchées restent l'Ile-de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France et la Guyane. A elles seules ces quatre régions enregistrent 70% des patients hospitalisés en réanimation.



Jean Castex a d'ailleurs choisi la Guyane pour son premier déplacement "hors métropole". Il s'y rendra dimanche pour la journée. Pour 300 000 habitants, la Guyane compte 5 700 cas de Covid-19. Le pic de l'épidémie, qui y a démarré après le déconfinement, est attendu dans la deuxième quinzaine de juillet.