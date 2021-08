Covid-19: la Guadeloupe reconfinée pour trois semaines à partir de mercredi

Le préfet de la Guadeloupe tire la sonnette d’alarme. « On est rentré dans une phase extrêmement difficile », a déclaré ce lundi Alexandre Rochatte, évoquant des « mesures indispensables quand on voit ce qui se passe durant le week-end alors que le couvre-feu a été réinstauré ».



À partir de mercredi soir, le couvre-feu sera donc avancé à 20h00 jusqu'à 05h00, et dans la journée il y aura des restrictions de déplacement dans une sphère de 10 km autour de son domicile. Au-delà il faudra un motif impérieux et une attestation sera nécessaire.



Si les commerces restent ouverts, ainsi que les restaurants à midi, les bars seront tous fermés, tout comme les gymnases, stades et piscines. Il sera interdit de pique-niquer sur les plages et d'emporter des sonos sur les bateaux pour y organiser des soirées. Toutes les manifestations du mois d'août seront annulées ou reportées, notamment les fêtes patronales, très fêtées en Guadeloupe.



Sur les plages, seule la présence « dynamique » sera permise, dans le cadre de promenade, baignade ou activité sportive individuelle. En revanche, la présence dite « statique » sera proscrite.



L'île antillaise suit le territoire voisin de la Martinique, confiné depuis vendredi soir pour trois semaines aussi.



L'île de la Réunion, également département français dans l'océan Indien, a été soumise depuis vendredi a un reconfinement, pour tenter d'enrayer une hausse rapide des cas de Covid.



Dans ces départements d'Outre-mer les taux de vaccination sont largement inférieurs à ceux de la Métropole, et les systèmes de santé locaux menacent d'être rapidement submergés.