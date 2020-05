Covid-19 : le Japon lève l'état d'urgence mais appelle à la prudence

Le Japon sort de l’état d’urgence. "Nous avions des critères très restrictifs pour permettre la levée de l'état d'urgence. Nous avons jugé que ces critères étaient remplis", a déclaré lundi 25 mai, le Premier ministre japonais Shinzo Abe au cours d'une conférence de presse télévisée. "Aujourd'hui nous allons lever l'état d'urgence à travers tout le pays", a-t-il ajouté.



L'état d'urgence avait été déclaré le 7 avril dans Tokyo et six autres régions, avant d'être étendu à l'ensemble du Japon dans un contexte de forte accélération du nombre de nouveaux cas quotidiens depuis la fin du mois de mars.



Les autorités justifient à présent son retrait car le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse de baisser dans le pays. Lundi, le pays a enregistré officiellement, en date de dimanche, quelque 16 581 cas d’infection depuis le début de la pandémie. Un chiffre en augmentation de seulement 31 unités en 24 heures pour un total de 830 décès.



"Nouvelle normalité"



L'état d'urgence ne permet pas au Japon d'imposer un confinement semblable à ceux mis en place en Europe ou aux États-Unis mais simplement d'inciter les Japonais à rester chez eux et les commerces à garder leur rideau baissé, une demande qui semble avoir été assez largement suivie par la population au cours des dernières semaines.





Shinzo Abe a cependant appelé à la prudence et à s'adapter à "une nouvelle normalité", à continuer d'éviter trois situations précises: les lieux fermés, les lieux bondés et les contacts proches.



"Si nous baissons la garde, l'infection va se répandre rapidement [...] il nous faut être vigilants", a-t-il déclaré. "Il nous faut créer un nouveau mode de vie, nous devons dorénavant changer notre façon de penser".