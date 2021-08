Covid-19 : le Maroc annonce un couvre-feu national et des restrictions de déplacement

En vigueur à compter du 3 août à 21h00



– Couvre-feu de 21h00 à 5h00

– interdiction des déplacements de et vers Casablanca, Marrakech et Agadir sauf pour les personnes vaccinées et les cas de nécessité (transporteurs, cas d’urgence médicale…)



– Fermeture des restaurants à 21h00

– Fermeture totale des hammams, piscines et salles de sport

– Jauge des événements et rassemblements : pas plus de 25 personnes