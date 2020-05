Covid-19, les bienfaits d'Abdourahmane Baldé alias Doura à Kolda

Pour soutenir les Sénégalais dans le combat contre le Covid-19, Abdrahmane Baldé alias Doura a très vite répondu à l’élan de solidarité nationale lancé par le Président Macky Sall. Des milliers de sacs de riz, de l’huile et autres denrées de première nécessité ont été distribués aux populations de Kolda.

Le geste du PDG AB PARTNERS , Président du mouvement « Kolda Debout » a été salué par les autorités locales et la population bénéficiaire. Le préfet du département de Kolda accompagné du chef de service départemental de l’action sociale a réceptionné les kits alimentaires. Cette quantité importante de riz, de l’huile et du sucre est destinée aux populations vulnérables de la région de Kolda. Le fils de Kolda,Doura Baldé s’est illustré dans le social pour accompagner les actions du Président Macky Sall pendant la pandémie. Pour le leader du Mouvement «Kolda Debout » l’Etat ne peut pas tout faire, il est prêt à accompagner le gouvernement du Sénégal dans ce combatcontre le Covid-19.

Par Boy Pullo