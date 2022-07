Covid-19 : plus de 150 000 personnes sont mortes de l'épidémie en France, selon les autorités sanitaires

Un terrible bilan. Plus de 150 000 personnes sont mortes du Covid-19 à l'hôpital ou en établissement social et médico-social en France, selon les données de Santé publique France, vendredi 8 juillet. Le seuil a été franchi vendredi du fait de 74 décès recensés en 24 heures à l'hôpital des suites de la maladie.



Le 11 mars, deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, le bilan en France atteignait 140 000 morts. La France avait franchi le seuil des 100 000 morts liées au Covid-19 le 15 avril 2021.



Des contaminations en hausse

Ce nouveau bilan intervient dans un contexte de reprise épidémique en France. D'après les chiffres de Santé publique France, 161 265 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés jeudi, avec une moyenne glissante sur sept jours de 127 250 cas quotidiens. On dénombrait également jeudi soir 1 523 nouvelles hospitalisations en 24 heures (1 236 en moyenne sur sept jours), et 86 décès à l'hôpital.



La semaine dernière, la circulation du Covid-19 s'est accélérée dans l'Hexagone, et les nouvelles hospitalisations ainsi que les décès ont fortement augmenté, touchant en majorité les plus âgés, insuffisamment vaccinés, relève Santé publique France.