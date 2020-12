Covid-19 : vers un troisième confinement en France ?

Malgré les espoirs que fait naître le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, les Français finissent l'année sous la menace d'un possible reconfinement. Il pourrait toutefois être local, selon certains élus.



Très inquiétante par endroits, la situation sanitaire motive la tenue d'un conseil de défense, mardi 29 décembre, a annoncé l'Élysée. On ne sait pas encore si de nouvelles mesures y seront décidées, mais des élus locaux ont déjà leur idée.



Dans le Grand-Est, région particulièrement touchée, un reconfinement local est "une perspective aujourd'hui inéluctable", a jugé le maire (PS) de Nancy, Mathieu Klein, tout en laissant à l'État le soin d'en fixer le périmètre, qui pourrait, selon lui, être la région ou la métropole.



Près de 12 000 cas quotidiens



"Ici dans le Grand-Est, et particulièrement en Lorraine et à Nancy (...) la circulation du virus s'est accélérée fortement depuis quinze jours, trois semaines", a-t-il souligné sur Franceinfo, en se disant "très inquiet" de la situation "très tendue" à l'hôpital.



Sur les sept derniers jours, on a détecté en moyenne 12 000 nouveaux cas quotidiens de contamination en France, loin de l'objectif des 5 000 fixé par le gouvernement. Si on rapporte les cas à la population, l'est du pays est particulièrement touché, à commencer par la région Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté ou le département des Alpes-Maritimes.



"La croyance qu'une région très touchée ne le serait pas à nouveau a bien pris du plomb dans l'aile", a dénoncé lundi sur Twitter l'épidémiologiste Dominique Costagliola.