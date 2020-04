Covid 2019: "Arrêtons d'accuser Dieu, il a bon dos. Les responsables du mal sont la... France et les Chinois" (Par Cheikh Oumar Tall)

Presque tout le monde soupçonne les occidentaux d’avoir créé leur propre virus et d’en subir les conséquences. Quant à moi, je suis convaincu que ce virus est l’œuvre de la Chine et de l’occident, notamment la France et les Etats Unis. D’ailleurs, il n’y a pas que des Chinois qui travaillent dans le laboratoire dénommé P4 d’où s’est échappé le virus. Il y a aussi des occidentaux, particulièrement des Français et des Américains.

Installé à Wuhan, ledit laboratoire à été vendu aux Chinois par les Français au temps de Jacques Chirac et il représente une véritable bombe bactériologique. Hélas, à cause d’une mauvaise manipulation, le virus leur a échappé et ils accusent Dieu d’être à l’origine de ce ravage.

En réalité, ce qui m’a toujours fait mal, c’est que lorsque l’homme se fait du tort ou en fait aux autres, il le met sur le compte de Dieu. Or, le mal n’émane pas de lui, il dérive plutôt de l’homme et de Satan. Dieu ne fait que du bien. Mais quand l’homme commet du mal, il peut en subir les conséquences par la volonté de Dieu, car rien ne se produit de bien ou de mal sans le consentement de Dieu. C’est le cas de Harout et de Marout, les premiers djinns à avoir enseigné la magie aux hommes. Mais ils les avertissaient que c’est par la volonté divine qu’ils arrivent à faire du mal. Eh bien, à cause d’une manipulation malencontreuse, les occidentaux et les Chinois sont en train d’en faire les frais. C’est pourquoi les plus impactés des ravages du coronavirus sont les Italiens, Français, Espagnols, Américains et Chinois.

Par ailleurs, on les accuse aussi d’avoir mis sur le marché un vaccin qu’ils veulent expérimenter en Afrique. Plus qu’une accusation, c’est une évidence car la chaîne française LCI l’a annoncé par la voix du docteur Jean Paul Mira, chef de service à l’hôpital Cochin à Paris. Il a dit : « Si je peux être provocateur, ne devrait-on pas faire cette étude en Afrique, un peu comme cela a été fait pour le SIDA avec les prostituées africaines ? ». C’est donc tout à fait normal que les Africains se révoltent pour dire que leur continent n’est pas un laboratoire et qu’ils ne sont pas des cobayes. Par conséquent, les occidentaux sont pris en flagrant délit de contradiction car ils ont plus besoin de ce vaccin pour avoir enregistré plus de morts qu’en Afrique. D’ailleurs, leurs morts se comptent par plusieurs dizaines de milliers.

Puisque nous, les Africains, avons fait une prise de conscience et refusé l’introduction du vaccin incriminé chez-nous, nous devons conséquemment aller jusqu’au bout de notre logique. Saisissons cette occasion historique pour retourner aux sources et soyons fiers d’être noirs. Il est donc temps que les Africains arrêtent de vouloir ressembler aux toubabs en termes de peau, de cheveux etc. C’est ce que l’on pourrait appeler perte d’identité raciale.

Autant nous nous opposons à ce vaccin en Afrique, autant nous devons avoir une forte personnalité et assumer ce que nous sommes. L’exemple de Touba est à saluer parce que le khalife général des mourides a formellement interdit aux femmes le port de pantalons ainsi que le recours aux produits de dépigmentation mais aussi l’usage des mèches et perruques. Toute personne qui a recours à ces artifices pose un acte de dévalorisation de soi.

Pour conclure, logique pour logique, refusons ce vaccin mortel et assumons notre identité raciale.







*Masque, Hijab ou Bourka, tout le monde se voile par force*



Dieu a puni les mécréants, mais surtout les hypocrites français, américains et sénégalais. Maintenant, ces derniers nous imposent le port du masque alors qu’il n’y a pas si longtemps, ils avaient mené une farouche lutte contre les sunnites dont l’identité des hommes est la barbe et celle des femmes est le hijab ou la bourka.

En effet, lorsque les occidentaux ont créé et financé le terrorisme en se servant de mouvements djihadistes comme Al Qaïda, Etat Islamique, Bokou Haram etc., ils ne pouvaient pas imaginer ce renversement de situation où ils portent par force le masque. Masqués, ces hypocrites ressemblent malgré eux à des voilés.

Pourtant, en France, il a été formellement interdit, naguère, de porter le hijab ou la bourka dans le cadre de la prétendue lutte contre le terrorisme. Même Macky Sall s’était inscrit dans cette logique pour avoir intimidé les porteuses de bourka, particulièrement les Guinéennes, nombreuses à se voiler ainsi. Ce, pour pouvoir identifier tout le monde.

Dieu faisant bien les choses, le contexte actuel a obligé les autorités du pays non seulement à se masquer le visage mais aussi et surtout à rendre obligatoire le port du masque. On peut dire alors que Dieu a pris sa revanche sur les hypocrites.



*Cheikh Oumar Tall, Directeur de Publication du mensuel "Le Jour - Al Yawmou"*