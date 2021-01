Covid - Témoignage exclusif d’un des premiers sénégalais vaccinés (entretien)

Dr pourquoi avez-vous décidé de vous faire vacciner ?

En tant que professionnel de santé il est de mon devoir de donner l'exemple. Et de rassurer les gens sur le vaccin.

Comment cela s’est passé ?

La compagne de vaccination en France a démarré depuis bientôt 3 semaines. Et puisque c'est un médicament, c'est nous les pharmaciens qui gérons le stock. En plus, j'interviens dans le centre de vaccination pour former les infirmières sur l'utilisation de ce vaccin. La majorité du personnel médical a été vaccinée. J'ai été vacciné par un de nos médecins infectiologues. Et cela s'est très bien passé.

J'ai très bien supporté l'injection. Je n’ai pas eu de fièvre, ni de maux de tête. J'ai seulement eu un peu de douleur sur le site de l'injection. Ce qui est tout à fait normal. Puisqu'il s'agit d'une injection intramusculaire.

Quel vaccin avez-vous pris ?

J'ai reçu le vaccin de Pfizer-BioNtec.

Oui, j'avoue que j'étais réticent au début avec toutes les vidéos qui circulent. Mais, en y regardant de près et en discutant avec nos infectiologues, je me suis dit qu’en le faisant, je protège mes proches. Et nous avons tous envie de retrouver notre vie d'avant.

Le vaccin vous inspire-t-il confiance ?

C'est un vaccin qui est sécure. Actuellement, il y a plus de 10 millions de personnes vaccinées dans le monde et nous n'avons pas encore relevé d'effets indésirables graves.

Beaucoup de personnes parlent sans vraiment connaître le fonctionnement ni leur composition. Je les invite à aller consulter le site de l'agence européenne du médicament ou le site du SPILF (société de pathologie infectieuse de la langue française). C'est l'un des seuls moyens dont on dispose actuellement avec les gestes barrières pour venir à bout de cette pandémie. La dernière question à se poser maintenant: est-ce que tous les vaccins se valent ?

Thierno Ibrahim Dièye est certainement l’un des premiers sénégalais à s’être vacciné contre la covid-19. Pharmacien et praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Saint-Denis de France, il explique à iGfm pourquoi il a pris le vaccin de Pfizer BioNtec mardi dernier.