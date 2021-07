Covid et sénégalaiseries : Concerts annulés à Kaolack, Dakar prête pour le “mboumbay”

En riposte contre la propagation du coronavirus, le gouverneur de Kaolack a annulé tous les événements mondains prévus dans la région, en marge de la Tabaski : les concerts de Wally Ballago Seck et Ngaaka Blindé, prévus le lendemain de la Tabaski, au stade de Kaolack, sont passés à la guillotine de Alioune Badara Mbengue.





A Dakar, on fait fi des raisons sanitaires sus évoqués, ajoutant impunément une couche à l’angoisse des populations traumatisées par corona dont le variant Delta est un ogre à la virulence plus méchante. Toutefois, cette 3e vague n’empêche nullement certains de voguer dans leur pas, à d’aucuns de boire tranquillement leur inconscient relâchement.



Toujours est-il qu’il y a omerta sur les nombreuses programmations drainant foule liées à la célébration de la Tabaski, dont les combats de lutte Balla Gaye 2 vs Bombardier du 31 juillet, Papa Sow et Siteu du 8 août.



Côté culturel, Assane Ndiaye présentera ce mardi son nouvel album, “Thione Seck pour toujours”, en hommage au frérot, décédé en mars dernier.



Ce 23 juillet au Grand Théâtre, il est annoncé un grand festival, ”maleta de música” (ma valise à musique), rassemblant des talents de la musique et de la danse d’ici et d’ailleurs.



La star franco-congolaise Dadju donnera un concert le 31 juillet prochain, sur l’esplanade du Musée des Civilisations Noires à Dakar (Sénégal)



Ce moment d’angoisse est-il favorable à des décibels qui perturbent plus qu’ils ne soulagent dans ce contexte de flambée deltaïque de Corona ?



Mais “toute angoisse est imaginaire, le réel est son antidote” et “l’angoisse suppose le désir de communiquer”, disent les adages.



















