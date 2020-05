Covid: le Cese engagé pour une résilience du Sénégal

Le Bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) en visio-conférence. Cette séance a servi à la préparation «la feuille de route de la session initialement prévue au mois de mars 2020 mais reportée en raison de l'épidémie de la Covid 2019». Il est ainsi demandé aux conseillers de travailler sur la crise sanitaire et les conséquences multiformes causées par la situation actuelle.



«Le bureau a ainsi validé une feuille de route pour soumettre au Président de la République des avis circonstanciés et des recommandations sur des domaines allant de la résilience économique à la Santé et à l'Agriculture, en passant par la modélisation et l'expérimentation des bonnes pratiques» précise le communiqué.



Les Commissions vont continuer de se réunir par visio-conférence le canal de communication incontournable pour relever les défis: répondre aux exigences d'échanges et de dialogue, conformément à la mission de l'institution.