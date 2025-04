Covidgate et libération sous caution : ce que risquent les épinglés

Plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de la gestion des fonds Covid ont été libérées sous caution des personnes arrêtées dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19.



Le député Amadou Ba soulève une contradiction troublante autour du système de cautionnement, qu’il estime révélateur de possibles enrichissements illicites chez certains fonctionnaires. Il appelle les citoyens et la société civile à s’emparer du débat sur la gestion des fonds publics.



A l’en croire, ce cautionnement renferme n’est pas sans conséquence pour les mis en cause. « Le cautionnement permet aux citoyens de saisir l’ofnac pour enrichissement illicite présumé de fonctionnaires ne pouvant pas justifier l’origine les biens immobiliers colossaux et les montants faramineux cautionnés », a confié le député.



« Tu es fonctionnaire, tu cautionne 500 millions de fcfa en numéraire et biens immobiliers pour éviter la prison, mais en même temps, tu divulgues, à l’insu de ton plein gré, de fortes présomptions d’enrichissement illicite », s’indigne-t-il, non sans prédire de « longs feuilletons judiciaires en perspective. »

































Rewmi