Crash aérien à Washington : Trump accuse les politiques de diversité d'être à l'origine du drame

Le président Donald Trump a mis en cause jeudi les actions du pilote de l'hélicoptère de l'armée et du contrôleur aérien avant la collision meurtrière en plein vol à Washington, et a confirmé le bilan de 67 morts.



L'avion d'American Airlines, entré en collision avec un hélicoptère de l'armée, transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage. Trois soldats se trouvaient à bord de l'hélicoptère.





"Une nuit sombre et atroce dans la capitale de notre nation "





"Malheureusement, il n'y a aucun survivant", a déclaré Trump dans la salle de conférence de la Maison Blanche. Il a souligné qu'il s'adressait au peuple américain en cette "heure de grande d'angoisse" et a demandé une minute de silence au début de son intervention.



Au moment où le président s'exprimait, l'enquête fédérale sur l'accident venait de commencer et les premiers intervenants s'efforçaient encore de récupérer les corps dans l'épave du jet commercial et de l'hélicoptère de l'armée qui se sont écrasés dans le fleuve Potomac près de l'aéroport national Reagan Washington (DCA) dans la nuit de mercredi à jeudi.











Après avoir déclaré que l'Amérique était "une seule famille" exprimé ses condoléances aux proches des victimes, il s'en est ensuite pris à ses adversaires politiques et s'est déchaîné contre les initiatives en faveur de la diversité.



Le 47e président des États-Unis semble attribuer la responsabilité de la collision à un programme de "promotion de la diversité" au sein de la FAA (régulateur américain du secteur aérien), sans fournir de preuves à l'appui.



"La FAA recrute activement des travailleurs souffrant de graves déficiences intellectuelles, de problèmes psychiatriques et d'autres troubles mentaux et physiques dans le cadre d'une initiative d'embauche axée sur la diversité et l'inclusion, exposée sur le site web de l'agence



Il a ajouté que le programme permettait d'embaucher des personnes souffrant de problèmes d'audition et de vision ainsi que de paralysie et d'épilepsie. Il a également critiqué les anciens dirigeants démocrates, notamment l'ancien secrétaire d'État aux transports, en imputant la responsabilité de la tragédie à leurs politiques.



Donald Trump a déclaré qu'il ne disposait d'aucune preuve pour étayer ses affirmations selon lesquelles les initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion et les préférences en matière d'embauche avaient joué un rôle dans l'accident, mais qu'il était "possible que ce soit le cas".