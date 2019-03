Crash d'un Boeing d'Ethiopian Airlines, aucun survivant parmi les 157 personnes à bord

Un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche matin alors qu'il reliait Addis Abeba en Éthiopie à Nairobi au Kenya avec à son bord 149 passagers et huit membres d'équipage, de 35 nationalités différentes. Selon le porte-parole de la compagnie aérienne, il n'y a aucun survivant.



D'après les autorités, l'avion de ligne transportait 32 Kényans, 18 Canadiens, 9 Éthiopiens, 8 Chinois, 8 Américains, 8 Italiens, 7 Français, 7 Britanniques, 6 Égyptiens, 5 Allemands, 4 Indiens et 4 Slovaques.



Le vol ET 302 s'est écrasé quelques minutes après le décollage, "causant la mort de tous les 149 passagers et 8 membres d'équipage à son bord", a annoncé le média d'État éthiopien Fana Broadcasting Corporate, citant la compagnie aérienne.



Un peu plus tôt dans la matinée, Ethiopian Airlines avait confirmé l'accident dans un communiqué. "Nous confirmons que notre vol ET 302 reliant Addis Abeba à Nairobi a eu un accident aujourd'hui. Nous pensons que 149 passagers et huit membres d'équipage étaient à bord mais nous vérifions actuellement la liste des passagers."



L’avion a décollé à 8 h 38, heure locale, de l’aéroport international Bole et a perdu le contact avec la tour de contrôle six minutes plus tard. Il s'est écrasé près de Bishoftu, à 62 km au sud-est d'Addis Abeba.



Le Premier ministre éthiopien a présenté ses condoléances sur Twitter.



"Le bureau du Premier ministre, au nom du gouvernement et du peuple éthiopien, exprime ses plus profondes condoléances à ceux qui ont perdu ce matin des êtres chers lors du vol d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi", écrit-il.



D'après le site suédois Flightradar24, spécialisé dans le suivi des vols internationaux, "les données montrent que la vitesse verticale était instable après le décollage".



Le Boeing 737-800 MAX était un appareil récent livré courant 2018 à la compagnie. Le dernier accident grave d'un avion de ligne d'Ethiopian Airlines est celui d'un Boeing 737-800 qui avait explosé après avoir décollé du Liban en 2010. Les 83 passagers et les sept membres de l'équipage avaient été tués.