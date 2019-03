Crash du Boeing 737 d’Ethiopian Airlines: doit-on avoir peur pour Air Sénégal S.A ?

Le crash du Boeing 737 max d’Ethiopian Airlines a suscité des réflexions dans le monde de l’aviation. Plusieurs pays ont décidé de suspendre l’exploitation du Boeing 737 MAX.

Quelle est la différence entre Airbus et Boeing ?

L’Australie et le Singapour ont décidé d’interdire tous les Boeing 737 MAX dans leurs espaces aériens. La Chine, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Mongolie, quant à elles, suspendent les vols de cet appareil jusqu’à nouvel ordre. D’autres pays tels que les USA, le Canada, l’Inde n’ont pas donné de directives concernant l’arrêt de l’exploitation du Boeing 737 MAX et de ses variantes.Air Senegal S.A ne compte aucun Boeing dans sa flotte aérienne même si la compagnie (Boeing) aérienne est l’un des best-sellers plébiscités par les compagnies africaines ces derniers mois.Le Sénégal, qui vient de relancer sa compagnie aérienne Air Sénégal S.A, avait commandé en 2017 deux (2) Airbus long-courrier de dernière génération : A330-900 Neo devenant ainsi le premier acquéreur du type sur le continent africain.Pas de crainte relative au crash d’Ethiopian Airlines pour Air Senegal S.A dans le mesure où Airbus et Boeing sont deux constructeurs d’avion différents.La compagnie Boeing est crée en 1916 à Seattle (dans l’État de Washington), et son siège social (adresse constituant un domicile juridique) se situe à Chicago (dans l’Illinois).La compagnie Airbus est crée en 1970, et son siège social est situé à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse, situé en Haute-Garonne (département au sud de la France).