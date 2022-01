Crédit Mutuel du Sénégal – La grève des travailleurs suivie massivement malgré les menaces de la direction

Ce sont des employés très en colère qui ont entamé aujourd’hui une grève de 48 heures qui pourrait être renouvelable s’ils n’obtiennent pas satisfaction. Ces employés s’insurgent contre la mauvaise gestion de leur boîte et exigent plu de transparence de la part des dirigeants de la boîte.

Les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent que la grève a été très bien suivie et massivement, surtout dans les régions où la plupart des employés se sont croisés les bras.

À Dakar, cependant, un certain nombre de leurs camarades n’ont pas suivi le mot d’ordre à cause des intimidations du patronat qui a menacé de sévir contre les employés grévistes en faisant peser sur leur tête des décisions de licenciement. Mais cela n’a pas réussi à freiner l’ardeur des grévistes, comme l’a confirmé le Syndicat démocratique des travailleurs du Crédit Mutuel Sénégalais.

Selon d’éminents économistes, cette grève pourrait conduire à des pertes énormes, surtout pour les Petites et Moyennes Entreprises dont la survie dépend pour beaucoup des crédits octroyés par cette banque. Dakarposte y reviendra.







