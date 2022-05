Crime passionnel à jaxaay : la fille d'un journaliste sauvagement battue et...

L'affaire de Fallou Mbaye refait surface, au quartier Unité 19 de Plan Jaxaay, avec la mésaventure de Nd. F. Thiam, la fille d'un journaliste, qui a été sauvagement battue par des voisins.



D'après le quotidien Les Échos qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi, ils accusent la fille d'être à l'origine du meurtre, ce avec usage de tournevis, de leur ami Fallou Mbaye.



C'était en août 2021, au cours d'une bataille rangée entre les bourreaux de la fille du journaliste et des jeunes de Malika qui étaient venus rendre visite à la demoiselle à Plan Jaxaay.



Mercredi dernier, vers 18h, les amis de Fallou aperçoivent Nd. F. Thiam, qui s'était réfugiée pendant 10 mois en Casamance, dans la rue. Ils l'interceptent et l'accablent de propos désobligeants.



Guettant sa moindre sortie pour lui lancer des diatribes, les amis du défunt Fallou Mbaye ne se privent pas, pour le moins du monde, de rappeler à la fille le meurtre de leur compagnon.



Alertés, les policiers de Jaxaay se deportent sur les lieux, embarquent les cinq (5) jeunes perturbateurs et les conduisent au commissariat. Mais, au terme de l'enquête, ils relâchent deux parmi eux.



Car, selon les flics, leur responsabilité pénale n'a pas été établie dans l'affaire. Tandis que les trois autres sont placés en garde à vue. Ils seront présentés, aujourd'hui, au procureur. pour violences et voies de fait contre Nd. F. Thiam.



Une manière de marquer le coup et, surtout, de mettre en garde les autres habitants du quartier contre d'éventuelles attaques, verbales ou physiques, contre la demoiselle et non moins fille d'un journaliste.















seneweb