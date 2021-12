Criminalisation de l’homosexualité : Ibou Fall traite d’«irresponsables» les initiateurs de la proposition de loi

Le journaliste Ibou Fall est contre la proposition de loi portant sur la criminalisation de l’homosexualité. Les députés Cheikh Bamba Dieye et Cie ont joint l’acte à la parole, hier, à l’Assemblée nationale. Le dossier est sur la table du président de l’hémicycle, Moustapha Niasse.

« Je trouve que ce sont des irresponsables. J’ai un principe très simple que la sexualité des individus ne peut pas être un débat public. Ce n’est même pas la vie privée, c’est la vie intime des individus », a réagi le chroniqueur de ‘’Xorom ci ciin », ce jeudi 23 décembre, rapporte Emedia.

Le journaliste dénonce une forme de « populisme », évoquant « du racolage électoral » à l’approche des locales du 23 janvier 2022. « C’est de la facilité politique. Une République, dans son essence, doit protéger tous les citoyens. On ne doit pas aller dans la culotte des gens. C’est indécent, je suis indigné par cette affaire-là », a-t-il martelé.