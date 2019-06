Une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui se battaient, depuis un certain temps, pour la criminalisation du viol, afin de décourager les prédateurs. Hier, sur son compte twitter, El Hadj Amadou Kassé, de la communication du palais, a soutenu que le viol et la pédophilie vont être criminalisés au Sénégal.



‘’C’est une annonce du président de la République qui a demandé au ministre de la Justice de présenter un projet de loi au tout prochain Conseil des ministres. Projet de loi qui sera soumis à l’Assemblée nationale’’, lit-on sur son compte. Sauf que c’est une chose de voter et une autre de l’appliquer.











