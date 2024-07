Crise à la CSS- "Le retard de paiement des allocutions familiales n'a rien à voir avec le supposé détournement de fonds"

Le retard dans le paiement des allocutions familiales n'a rien à voir avec l'affaire de détournement de fonds présumé qui secoue la Caisse de Sécurité Sociale (CSS). Les syndicalistes attribuent ce retard au déploiement d'un nouveau système et regrettent la situation qui sévit au niveau de la Caisse. Ils appellent l'Etat à réviser l'accord d'entreprise.



"Nous regrettons la pression subie par les camarades travailleurs parce que les gens font le lien entre ce présumé détournent, qui concerne deux camarades travailleurs, et le d'autres du retard de paiement des allocutions familiales. Alors que ce retard là est dû uniquement au déploiement du nouveau système d'information qui vient tout juste d'être mis en service il y'a de cela deux mois. Donc une institution comme la Caisse, quand elle déploie un nouveau système, forcément, il y'a des difficultés. Ce sont ces difficultés là que rencontrent les travailleurs parfois. Mais aujourd'hui, la situation est en train d'être stabilitée. L'ensemble des points de revendications des travailleurs se résume à un accord d'établissement. Cet accord d'établissement là date de 2006, et cela fait plus de 18 ans. Nous sommes d'accord avec le Conseil d'administration et la direction générale de réviser cet accord là", a expliqué

Mahmout Niang, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale face à la presse.



Ces syndicalistes qui se disent ouverts au dialogue n'excluent pas d'envisager d'autres voies de revendication.



"On discute avec tous sur les autres points de revendications comme on l'a toujours fait. Les points que nous avons évoqués avec eux, si cela échoue, nous allons dérouler notre plan d'action", a-t-il confié.



A. Saleh