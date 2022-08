Crise à la RTS- Le touchant message du célèbre présentateur de l'émission "Dagn Kumpeu" (Ismaïla) au Président Macky Sall

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 21 Août 2022 à 15:48

Dakarposte publie in extenso, afin que nul n'en ignore, ce message on ne peut plus touchant à l'actif du présentateur de la très suivie émission "Dagn Kumpeu" qui passe sur la télévision nationale (RTS). Une émouvante lettre ouverte adressée au chef de l'Etat, Macky Sall.