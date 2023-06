Crise alimentaire dans le Sahel en 2023 : 1,3 million de Sénégalais en situation d’urgence

Le Sénégal figue parmi les 8 pays sur les 16 sélectionnés ayant dépassé le seuil d’un million de personnes en situation de crise alimentaire. C’est ce qui ressort des résultats du rapport régional 2023 du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Cilss), sur les crises alimentaires dans la région du Sahel et l’Afrique de l’Ouest. Selon le rapport, si la situation est projetée entre juin et août 2023, il y a 1,3 million de Sénégalais soit 7,1% en situation de crise ou pire



En effet, dans son analyse, le Cilss a fait état de 680.000 personnes soit 3,8% de la population analysée qui étaient en situation de crise ou pire durant la période mars-mai 2023. Ce qui est grave, informe le document, si la situation est projetée entre juin et août 2023, il y a 1,3 million de sénégalais soit 7,1% en situation de crise ou pire.



« Matam et Louga : malnutrition chez les moins de 5 ans en hausse «





« On observe une tendance à l’augmentation de la prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans, avec des taux au-delà du seuil d’urgence (15%), notamment, dans certaines zones au Sénégal (28% à Louga et 23% à Matam) », souligne le document repris par le journal « Les Echos ».



Selon le rapport, globalement, la disponibilité a un impact positif moyen au cours de la période courante (mars à mai) sur la consommation alimentaire et les moyens d’existence des populations.





















































dakarmatin