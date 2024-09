Crise au sein du PDS : le camp des « authentiques » veut prendre leur destin du parti en main et réfute l’alliance PDS-APR.

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) traverse une période de turbulences politiques. Le « PDS Authentique », constitué d'anciens proches et collaborateurs historiques de l'ex-président Abdoulaye Wade, dont Doudou Wade, Woré Sarr et Tafsir Thioye, a annoncé sa participation aux prochaines élections législatives prévues pour le 17 novembre 2024. Ces militants de première heure du Parti cherchent à redorer le blason d'une formation politique qui, selon eux, a perdu son éclat.

Cette décision intervient dans un contexte de recomposition politique marqué par des alliances multiples et parfois inattendues. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, 23 septembre 2024, les membres du PDS Authentique ont exprimé leur ferme intention de prendre le destin du parti en main, dénonçant vivement la coalition entre une partie des membres du PDS et l'Alliance pour la République (APR).

Pour ces « authentiques », cette alliance avec l'APR constitue une trahison des fondateurs du PDS et une « infamie » pour les militants qui ont lutté pendant des années contre le régime de Macky Sall. « Nous ne pouvons pas accepter que le PDS, un parti historique, se transforme en un « parti yobaléma », mendiant son soutien auprès de ceux contre qui il s'est toujours opposé », a déclaré le porte-parole du PDS Tafsir Thioye. Ils estiment que cette collaboration contre-nature dénature l'essence même du parti fondé par Abdoulaye Wade.

Les militants du PDS qui se disent authentiques ont également dénoncé l'absence de démocratie interne et les violations répétées des textes ordonnant le parti. Ils pointent notamment du doigt le manque de clarté dans la gestion des deux dernières présidentielles, marquées par l'absence prolongée du candidat (Karim Wade) désigné sans explications ni excuses aux militants.

Face à cette situation, les dirigeants du PDS Authentique ont élaboré un plan d'action pour restaurer l'honneur et la dignité du Parti. Ils appellent à un retour aux valeurs fondatrices, à la préservation des principes et des règles qui ont fait la force du PDS depuis sa création. Leur objectif est de rétablir l'intégrité du Parti et de protéger l'héritage de Maître Abdoulaye Wade.

Le camp des « authentiques » se prépare ainsi à livrer une bataille sur le terrain politique, déterminé à retrouver le lustre d'antan du PDS et à jouer un rôle de premier plan lors des prochaines échéances électorales. Ils lancent ainsi un appel aux militants, sympathisants à les rejoindre.

Les élections législatives de novembre prochain s'annoncent donc cruciales pour l'avenir du PDS. Le parti se retrouve à un carrefour, avec d'un côté le camp des « authentiques » qui prône un retour aux sources, et de l'autre, une aile plus modérée prête à collaborer avec l'opposition (APR). Reste à savoir si cette fracture interne permettra au PDS de rebondir ou si elle marquera un tournant définitif dans son histoire.































































dakaractu