Crise de l’École – An né Es Colère : Pression des élèves pour reprendre les cours – L’État va ouvrir des négociations sur les rémunérations

Va-t-on vers un dénouement de la crise scolaire ? En tout cas, le ministère de la Fonction publique a informé hier, à travers un communiqué, que le gouvernement a invité les parties prenantes «à un atelier de recueil de propositions relativement aux questions portant, d’une part, sur le système de rémunération spécifique aux enseignants et, d’autre part, sur la demande de création de corps d’administrateurs scolaires dans le secteur public de l’éducation et de la formation». Ladite rencontre va se tenir ce jeudi 3 février. Dans son document, le ministère de la Fonction publique précise que la décision d’organiser cet atelier a été prise lors d’une séance plénière de restitution des conclusions, tenue le 7 janvier 2022. Par la même occasion, le ministère de la Fonction publique informe que «dans ces conditions, le gouvernement réitère son appel à l’apaisement du climat social et à l’observation des principes et règles régissant le dialogue social, à savoir notamment la suspension des plans d’actions, pour privilégier la sérénité dans les concertations en cours».

Il faut rappeler que dans le cadre des accords signés le 30 avril 2018, une séance plénière de restitution des concertations sectorielles s’est tenue le vendredi 7 janvier 2022, à Dakar. Face aux ministères de la Fonction publique, de l’Education nationale, du Travail, des représentants des autres ministères sectoriels et des membres de la Société civile, la partie syndicale avait «reconnu des avancées dans la matérialisation des accords, mais a pointé du doigt les blocages sur les questions concernant le système de rémunération et la création du corps des administrateurs scolaires. En perspective, des rencontres sont prévues au mois de mars pour approfondir lesdites questions».

Il faut noter que depuis le mois de novembre, le Saemss et le Cusems, les deux syndicats les plus représentatifs du moyen-secondaire, sont en train de dérouler des plans d’actions pour exiger de la part du gouvernement, le respect des accords de 2018 et surtout la révision du système de rémunération des agents de l’Administration. Cette crise dans le secteur de l’enseignement, s’est accentuée ces derniers jours avec les manifestations des élèves dans presque toutes les régions du pays, pour exiger le respect de leur droit à l’éducation.























Le Quotidien