Crise pos-électorale Mauritanie : Samba Thiam et Moussa Camara libérés sous pression internationale

Le président des FPC Samba Thiam et le journaliste indépendant Moussa Camara viennent d’être libérés à Nouakchott après avoir passé une semaine en prison à l’abri des regards des observateurs qui saluent cette libération. Considérée comme une mesure du pouvoir pour sortir de cette crise post-électorale qui comme à ternir l’image du régime finissant de Ould Aziz.



Cette décrispation politique résulte en grande partie de la pression d’abord de l’opposition et de toutes les forces politiques progressistes et ONG nationales des droits de l’homme et aussi à la pression internationale grâce à pétitions et des manifestations partout dans le monde pour la libération du chef historique des FPC et du journaliste de la Nouvelle Expression Moussa Camara. Leur libération aujourd’hui après une semaine à l’abri des regards des observateurs est un début de dénouement à la crise post-électorale et un démenti aux folles rumeurs qui circulaient depuis quelques jours sur les réseaux sociaux propagés par des sites arabophones mauritaniens, des extrémistes nationalistes arabes qui avaient imaginé un complot attribué à Samba Thiam contre le leader Hratine Ould Abeid. Leur objectif participait à justifier son arrestation pour un procès. Les observateurs saluent la libération de ces deux personnalités afro-mauritaniennes symbole de la lutte contre l’Etat raciste et de l’indépendance de la presse. En réalité toutes ces arrestations dans le camp de la coalition du VE et l’instrumentalisation des ressortissants maliens sénégalais et gambiens comme étant la main étrangère qui déstabilise le pays, concourent à tromper l’opinion publique et couvrir un coup d’Etat électoral. C’est là toute la réussite du pouvoir qui vient d’utiliser une des vieilles recettes du régime autoritaire lorsque la survie est en jeu. Le pire reste à venir avec un nouveau président contesté de partout.







https://www.facebook.com/yayacherif.kane