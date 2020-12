Cristiano Ronaldo élu "joueur du siècle"

Comme ils se retrouvent… Il y a quelques semaines, Robert Lewandowski remportait le trophée The Best 2020 du meilleur joueur de l’année alors que Cristiano Ronaldo avait terminé deuxième derrière le prolifique polonais du Bayern Munich. Ce dimanche, à l’occasion des Globe Soccer Awards, Lewandowski est de nouveau sacré meilleur joueur de 2020. Sauf que cette fois, Cr7 est lui élu joueur du siècle. Concrètement, l’international portugais est élu meilleur joueur du monde sur la période 2001-2020. Si les Espagnols Iker Casillas et Gerard Piqué ont été honoré pour l’ensemble de leurs carrières respectives, on apprend que le Real Madrid est le club du siècle, tandis que le Bayern Munic est la meilleure formation de 2020. Chez les entraîneurs, si Hansi Flick est l’entraîneur de l’année, le coach du siècle n’est autre que Pep Guardiola, alors que le Portugais Jorge Mendes est le meilleur agent de 2020.