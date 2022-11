Croissance à deux chiffres en 2023: Ça ne parle pas le même langage entre l'Etat et le Fmi

L’année 2023 sera, si tout se passe bien, celle des premières retombées du pétrole et du gaz. L’Etat a déjà prix en compte ces retombées dans son budget, mais aussi dans le taux de croissance économique.



En effet, dans le communiqué du conseil des ministres du 5 octobre dernier, le chef de l’Etat se félicitait «de l’évolution favorable du budget de l’Etat dont la projection pour l’année à venir est arrêtée à plus de 6400 milliards de francs CFA.»



Macky Sall annonçait que «cette amélioration budgétaire est portée par une croissance projetée à 10,1% à la faveur du début d’exploitation des hydrocarbures à travers les projets Grande Tortue-Ahmeyin (GTA) et Sangomar.»



Mais, le son de cloche venu du Fonds monétaire est un peu plus différent. De ce côté, on ne parle pas de croissance à deux chiffres. Au contraire, on tempère un peu dans les prévisions.



En effet, face à la presse hier mardi, Edouard Gamayel, chef de mission du Fmi, parlait plutôt d’un taux de croissance autour de 8%: «Au niveau de la croissance, elle va atteindre à peu près les 8,7%, en partie grâce aux champs gazier et pétrolier qui vont démarrer à la fin de l’année prochaine.» Quel chiffre croire ?



























igfm