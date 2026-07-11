Cyber-patrouille : le réseau des passes à 50 000 FCfa démantelé, deux « gigolos » cueillis dans un hôtel de luxe

La Brigade des mœurs et des mineurs a interpellé deux hommes dans le cadre d'une opération contre la prostitution masculine dans les quartiers huppés de Dakar. D'après L'Observateur, le coup de filet fait suite à une cyber-patrouille menée sur un site de contenu explicite où des hommes proposaient ouvertement des prestations sexuelles. Le journal précise que « la clientèle visée est exclusivement féminine » et fortunée, les passes étant proposées à partir de 50 000 FCFA.



Pour les piéger, les enquêteurs ont mis en place une souricière en « se faisant passer pour une cliente potentielle ». Un rendez-vous fixé dans un hôtel de la capitale a permis l'interpellation, sans incident, des deux suspects. Selon le quotidien du Groupe futurs médias, il s'agit de S.A. Khoudoss, employé de quincaillerie de 25 ans domicilié aux Parcelles Assainies, et de A. Ndaw, électricien de 28 ans résidant à Sicap-Mbao.



Lors de leurs auditions, les deux hommes « ne cherchent pas à nier » et reconnaissent être les auteurs des annonces publiées sur le site. Leurs téléphones portables ont été saisis pour être « placés sous scellés et exploités pour les besoins de l'enquête ». Ils sont poursuivis pour racolage, non-inscription au fichier sanitaire et social et diffusion d'images à caractère pornographique. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices.



































































































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