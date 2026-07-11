L'avenir de Pape Thiaw avec le Sénégal sera débattu ce samedi à Dakar

Une réunion d'urgence du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football est prévue ce 11 juillet et décidera du sort du sélectionneur sénégalais.



L'avenir de Pape Thiaw en tant qu'entraîneur principal de l'équipe nationale du Sénégal est incertain. L'élimination décevante des Lions de la Teranga en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aurait fragilisé la position de Thiaw.



Cette situation aurait poussé les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football à envisager son remplacement. Par conséquent, une réunion d'urgence du Comité exécutif de l'instance dirigeante est prévue ce samedi 11 juillet pour faire le point sur la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026.



L'un des sujets abordés sera l'avenir de l'entraîneur principal Pape Thiaw. Depuis l'élimination des Lions de la Teranga de la Coupe du monde, plusieurs noms circulent déjà pour succéder à l'actuel sélectionneur sénégalais.

























































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