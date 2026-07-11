Vini : objectif prolongation

Selon l'insider Fabrizio Romano, les agents de Vinicius Junor ont débuté des négociations qui visent à prolonger le contrat du joueur au Real Madrid. L'ailier brésilien a réussi sa Coupe du monde avec 4 buts et une passe décisive en cinq rencontres, malgré l'élimination du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale. Vini n'est actuellement lié au club que jusqu'à 2027.